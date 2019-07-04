В интернете появилась фотография подводной лодки-носителя "Лошарик" после пожара. На снимке можно увидеть как саму подлодку, так и небольшой корабль, который, скорее всего, является спасательным буксиром.
Известно, что снимок сделали 3 июля, в Североморске — на территории одной из баз Северного флота.
Напомним, что чрезвычайное происшествие с глубоководной субмариной "Лошарик" произошло 1 июля. Известно, что в одном из отсеков подлодки начался пожар, из-за которого погибли четырнадцать моряков-подводников.
Сообщалось, что среди погибших были два Героя России и семь капитанов первого ранга. В живых остались четыре человека. Министр обороны Сергей Шойгу, прибыв в Североморск, заявил, что погибшие моряки повели себя героически и будут посмертно представлены к государственным наградам.
Фото: ВКонтакте
Читайте также:
Установлена личность четвертого погибшего подводника
Погибшие подводники исследовали гидросферу Земли
Гибель подводников: причины и подробности
Армия США упоминала "Лошарик" в докладе 2016 года
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.