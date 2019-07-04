Опубликована фотография ''Лошарика'' после пожара

В интернете появилась фотография подводной лодки-носителя "Лошарик" после пожара. На снимке можно увидеть как саму подлодку, так и небольшой корабль, который, скорее всего, является спасательным буксиром.

Известно, что снимок сделали 3 июля, в Североморске — на территории одной из баз Северного флота.

Напомним, что чрезвычайное происшествие с глубоководной субмариной "Лошарик" произошло 1 июля. Известно, что в одном из отсеков подлодки начался пожар, из-за которого погибли четырнадцать моряков-подводников.

Сообщалось, что среди погибших были два Героя России и семь капитанов первого ранга. В живых остались четыре человека. Министр обороны Сергей Шойгу, прибыв в Североморск, заявил, что погибшие моряки повели себя героически и будут посмертно представлены к государственным наградам.

Фото: ВКонтакте

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