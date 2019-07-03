Drive: армия США упоминала "Лошарик" в своем докладе 2016 года

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки упоминали аппарат Losharik в одном из своих докладов.

Об этом сообщает онлайн-издание The Drive.

Авторы материала отмечают, что доклад находится в открытом доступе.

Согласно предоставленной информации, Вооруженные силы США упомянули об аппарате Losharik в 2016 году.

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.

Одним из таких направлений, по мнению специалиста, является наблюдение за происходящим под поверхностью моря.

На этом же слайде, пишут авторы материала, и изображен Losharik.

Ниже, под изображением аппарата, значится подпись: "Обнаружение/отслеживание "темных" целей".

Напомним, что вчера, 2 июля, Министерство обороны Российской Федерации объявило о случившемся на глубоководном аппарате днем ранее пожаре, унесшем жизни 14 человек.

Средства массовой информации выяснили, что пожар произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки проекта 10831 под названием "Лошарик".

Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес информацию о данном аппарате к категории "абсолютно секретных данных".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, чем именно занимался "Лошарик".

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