Боевой самолет США сбросил на Флориду три учебные бомбы

На сайте военной базы Соединенных Штатов Америки Moody появилась информация о том, что боевой самолет американских Военно-воздушных сил A-10C Thunderbolt II столкнулся в воздухе с птицей. Сообщается, что сразу после столкновения самолет скинул три учебные бомбы на территорию штата Флорида.

Отмечается, что данные снаряды только имитируют боевые, а по факту являются невзрывными. Вес каждой тренировочной бомбы составляет 11,3 килограмма.

В опубликованном заявлении сказано, что снаряды упали примерно в двух километрах от шоссе 129, которое проходит рядом с деревней Суванни-Спрингс. На данный момент упавшие тренировочные бомбы еще не обнаружены.

Представители оборонного ведомства Соединенных Штатов попросили граждан, которые найдут снаряды, не трогать их и не подходить на близкое расстояние. Военные призывают американцев сразу же доложить о находке местным властям.

Также в публикации напомнили о том, что за последние 24 года американские военные потеряли уже 13 самолетов и 27 военнослужащих из-за столкновений с птицами.

Фото: Pravda.Ru

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