На сайте военной базы Соединенных Штатов Америки Moody появилась информация о том, что боевой самолет американских Военно-воздушных сил A-10C Thunderbolt II столкнулся в воздухе с птицей. Сообщается, что сразу после столкновения самолет скинул три учебные бомбы на территорию штата Флорида.
Отмечается, что данные снаряды только имитируют боевые, а по факту являются невзрывными. Вес каждой тренировочной бомбы составляет 11,3 килограмма.
В опубликованном заявлении сказано, что снаряды упали примерно в двух километрах от шоссе 129, которое проходит рядом с деревней Суванни-Спрингс. На данный момент упавшие тренировочные бомбы еще не обнаружены.
Представители оборонного ведомства Соединенных Штатов попросили граждан, которые найдут снаряды, не трогать их и не подходить на близкое расстояние. Военные призывают американцев сразу же доложить о находке местным властям.
Также в публикации напомнили о том, что за последние 24 года американские военные потеряли уже 13 самолетов и 27 военнослужащих из-за столкновений с птицами.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Самолеты США, которых боится Китай
ВВС США испытали бомбардировщик B-2
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.