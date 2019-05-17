ВВС США испытали бомбардировщик B-2 и сбросили две бомбы по 13 тонн

В американском оборонном ведомстве сообщают, что еще в начале этого месяца были проведены испытания стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Сообщается, что боевой самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в ходе испытаний сбросил две 13-тонные авиабомбы GBU-57.
Стоит отметить, что данная бомба известна и под другим наименованием — Massive Ordinance Pemetrator. В переводе это означает "тяжелый проникающий снаряд".
Данные снаряды считаются одними из самых мощных во всем мире. Разработку окончили в 2007 году. С помощью этих снарядов предполагалось уничтожать подземные заводы по обогащению урана, расположенные на территории Ирана. Помимо этого, бомбы нужны для ликвидации военных баз Северной Кореи, расположенных в толще скал. Однако первую партию данных авиабомб американские ВВС заказали только в 2011 году.
Отмечается, что снаряд управляется при помощи системы GPS и может проникать в землю на глубину до 61 метра. Кроме того, авиабомба способна пробить 19 метров армированного железобетона.
Военные эксперты подчеркивают, что совместное использование GBU-57 и бомбардировщика B-2, который может незаметно проникать на территорию противника, сулит серьезные неприятности потенциальным врагам Соединенных Штатов.
Фото: Соцсети
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