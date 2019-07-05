В Казани задержали кассиршу из Башкаростана, похитившую 24 млн рублей

Луизу Хайруллину обнаружили на съемной квартире вместе с мужем и детьми. Сотрудники полиции не обнаружили похищенных денег. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.



В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей / Новости от 28.05.2019 23:42

Недавно полицейские обнаружили машину Харуллиной в гараже ее отца. Следователи предположили, что подозреваемая вместе с семьей некоторое время скрывалась в отцовском гараже, поскольку в машине было обнаружено постельное белье.

Полиция начала разыскивать Луизу Хайруллину в мае текущего года, когда она пропала из отделения "Сбербанка" с 24,5 миллионами рублей.