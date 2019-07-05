Луизу Хайруллину обнаружили на съемной квартире вместе с мужем и детьми. Сотрудники полиции не обнаружили похищенных денег. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Недавно полицейские обнаружили машину Харуллиной в гараже ее отца. Следователи предположили, что подозреваемая вместе с семьей некоторое время скрывалась в отцовском гараже, поскольку в машине было обнаружено постельное белье.
Полиция начала разыскивать Луизу Хайруллину в мае текущего года, когда она пропала из отделения "Сбербанка" с 24,5 миллионами рублей.
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