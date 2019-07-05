В российских средствах массовой информации появилась информация о том, что моряки-подводники, которые погибли 1 июля из-за пожара на атомной подводной лодке "Лошарик", будут похоронены тайно.
Судя по представленным данным, такое решение было принято родственниками погибших. Отмечается, что на церемонии погребения, которая пройдет в Санкт-Петербурге, будут присутствовать исключительно родные, близкие и сослуживцы погибших подводников.
Напомним, что пожар в одном из отсеков подлодки АС-31 "Лошарик" произошел в понедельник. Известно, что возгорание началось в то время, как подводники проводили батиметрические измерения.
О причинах происшествия рассказал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, основной причиной чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате стало возгорание в аккумуляторном отсеке.
Сообщалось, что всего погибли 14 подводников — все они отравились продуктами горения. В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что среди погибших двое были Героями России. Известно, что еще около пяти человек, которые пострадали на станции, выжили и были отправлены в медицинское учреждение.
Фото: Pravda.Ru
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