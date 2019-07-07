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Источник Правда.Ру

США передали Литве тепловизоры на общую сумму в $5 млн

Силовые структуры » Министерство обороны print

Соединенные Штаты Америки передали Литве военное оборудование общей стоимостью более 5 миллионов долларов.


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Об этом, ссылаясь на Службу охраны государственной границы постсоветской республики, сообщают литовские средства массовой информации.

Согласно предоставленной информации, речь идет о современных портативных тепловизорах, которые предназначены для наблюдения и обнаружения теплоизучающих объектов в темное время суток.

Служба охраны государственной границы Литвы отметило, что поставленное США оборудование поможет эффективно задерживать нарушителей границы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам.

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