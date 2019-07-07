Соединенные Штаты Америки передали Литве военное оборудование общей стоимостью более 5 миллионов долларов.
Об этом, ссылаясь на Службу охраны государственной границы постсоветской республики, сообщают литовские средства массовой информации.
Согласно предоставленной информации, речь идет о современных портативных тепловизорах, которые предназначены для наблюдения и обнаружения теплоизучающих объектов в темное время суток.
Служба охраны государственной границы Литвы отметило, что поставленное США оборудование поможет эффективно задерживать нарушителей границы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам.
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