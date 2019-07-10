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Источник Правда.Ру

Немецкий журналист призывает снести памятник в честь Курской битвы

Силовые структуры » Министерство обороны print

Журналист из Германии Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью в издании Die Welt. По его мнению, памятник, поставленный в честь победы советских войск в битве на Прохоровском поле 1943 года, нужно демонтировать уже сейчас, поскольку никакого крупного конфликта там не было, а войска СССР не одерживали победу.

Редактор исторического отдела подчеркнул, что необходимо пересмотреть сведения о крупнейшем встречном танковом сражении за всю историю Второй Мировой войны.

Келлерхофф подтверждает свою позицию последними исследованиями. Журналист заявил, что ранее исследователь из Великобритании Бен Уитли нашел в американских архивах "несомненно реальные фотографии", сделанные немцами с воздуха во время боя.

Также немецкий журналист подчеркнул, что найденные фотографии доказывают, что у Прохоровки не было никакой победы, как и крупномасштабного танкового боя.

"Этот памятник нужно снести немедленно", — заявляет Келлерхофф.

Журналист отметил, что советские войска "действовали как камикадзе". По словам Келлерхоффа, танки построились в одну кучу перед узким мостом, где и попали под удар 2-го танкового корпуса СС. Автор материала "подсчитал", что Красная армия отправила в бой 672 единицы военной техники, тогда как немцы — только 186. При этом советские войска потеряли 235 единиц, а противники всего пять.

Напомним, что битва под Прохоровкой между СССР и Германией произошла 12 июля 1943 года. По оценкам историков, это самое крупное танковое сражение за всю историю Второй Мировой войны. Эксперты считают, что со стороны Красной армии было порядка 800 танков, а с немецкой — около 700. При этом Красная армия потеряла больше половины от всего числа военной техники, а немцы порядка 75%. Войскам СССР в итоге удалось удержать занимаемые позиции и позже перейти в наступление.

Фото: Соцсети

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