Представители оборонного ведомства Катара рассказали о том, что в воздухе столкнулись два самолета Военно-воздушных сил государства. Отмечается, что столкновение произошло в ходе выполнения учебных полетов.
Известно, что пилоты обоих самолетов успели катапультироваться. Пока о причинах столкновения и точном времени происшествия не сообщалось.
Ранее стало известно, что такой же инцидент произошел в небе над Германией. Там, выполняя такие же тренировочные полеты, в воздухе столкнулись истребители Eurofighter Typhoon. Пилотам удалось вовремя катапультироваться, однако в живых остался только один летчик.
Кроме того, в мае этого года столкновение легкомоторных самолетов произошло над Аляской. Жертвами этой авиакатастрофы стали пять человек, еще один пропал без вести. Все погибшие находились в одном из самолетов, в другом было девять пассажиров и пилот — все они получили различные травмы, но смогли выжить.
Фото: Pravda.Ru
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