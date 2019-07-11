На боевые самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки планируют установить специальные инфракрасные датчики, которые должны будут обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, такое оборудование поможет понять природу НЛО, с которыми американские пилоты в последнее время начали сталкиваться все чаще.
Сообщается, что Пентагон собирается разработать очень мощные инфракрасные системы обнаружения и слежения (IRST). Отмечается, что датчики будут устанавливать на истребители F/A-18 Super Hornet Военно-морских сил США и на F-15.
Стоит отметить, что в американской армии пользуются системой IRST довольно давно — с 1960-х годов, однако за последние сорок лет технология США сильно устарела, из-за чего Вооруженные силы страны значительно отстали в этой области. В то же время российские самолеты на постоянной основе использовали данную технологию во второй половине холодной войны. Помимо этого, Россия до сих пор использует подобные системы.
Авторы материала, опубликованного на портале The Drive, считают, что теперь время IRST вновь настало, и новые датчики будут гораздо более современными и чувствительными.
Фото: Pravda.Ru
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