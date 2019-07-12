По словам действующего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на линии соприкосновения критически ухудшилась ситуация. Также руководитель ДНР подчеркнул, что обострению ситуации не помешали ни заявления президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации напряжения, ни отвод вооружений в районе Станицы Луганской.
Заявление главы самопровозглашенной республики было опубликовано на его официальном сайте. В предоставленном материале говорится о том, что по всей линии соприкосновения наблюдаются массовые "циничные и безжалостные обстрелы". В некоторых точках ситуация уже стала "критической".
Пушилин заявил, что с момента инаугурации Владимира Зеленского в Донецкой народной республике повредили или полностью уничтожили 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры. Кроме того, с момента прихода к власти Зеленского ранения различной степени тяжести получили 22 мирных жителя.
Глава ДНР призывает государства-гаранты минских договоренностей принудить украинскую сторону перестать обстреливать населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: Pravda.Ru
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