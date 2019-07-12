Ситуация в Донбассе сильно ухудшилась

По словам действующего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на линии соприкосновения критически ухудшилась ситуация. Также руководитель ДНР подчеркнул, что обострению ситуации не помешали ни заявления президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации напряжения, ни отвод вооружений в районе Станицы Луганской.

Заявление главы самопровозглашенной республики было опубликовано на его официальном сайте. В предоставленном материале говорится о том, что по всей линии соприкосновения наблюдаются массовые "циничные и безжалостные обстрелы". В некоторых точках ситуация уже стала "критической".

Пушилин заявил, что с момента инаугурации Владимира Зеленского в Донецкой народной республике повредили или полностью уничтожили 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры. Кроме того, с момента прихода к власти Зеленского ранения различной степени тяжести получили 22 мирных жителя.

Глава ДНР призывает государства-гаранты минских договоренностей принудить украинскую сторону перестать обстреливать населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Pravda.Ru

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