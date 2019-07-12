По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, киевские власти не рассматривают вопрос о проходе кораблей через Керченский пролив в ближайшем будущем, "а вообще — конечно".
Напомним, что в 2018 году украинские военные корабли уже пытались незаконно пересечь границу Российской Федерации. Однако их со стрельбой задержали в Керченском проливе.
Сообщалось, что экипажи морских судов были арестованы — это 24 украинских военнослужащих. Ранее морякам было предъявлено окончательное обвинение — по статье "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Отмечается, что теперь военнослужащим грозит до шести лет лишения свободы.
Хомчак подчеркнул, что корабли Военно-морских сил Украины снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив, но не "в эту секунду, а вообще". Глава Генерального штаба ВСУ заявил, что Керченский пролив является украинским, "как бы русские не кричали, что он их".
Фото: Pravda.Ru
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