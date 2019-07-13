На мародеров в Иркутской области завели 14 уголовных дел

Более 40 сообщений о преступлениях зарегистрированы в пострадавших от результате паводка районах Иркутской области. Возбуждены 14 уголовных дел о хищении имущества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Пострадавшим от паводка в Тулуне доставили четыре тонны гуманитарной помощи / Новости от 30.06.2019 09:52

Прокуроры добиваются от полиции максимально эффективного уголовного преследования виновных в нарушении закона, а также возмещения причиненного ущерба.

По официальной информации, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще одиннадцать человек считаются пропавшими без вести.

Последствия паводка затронули 107 населенных пунктов в Иркутской области. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.