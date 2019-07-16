Глава СК России предложил конфисковывать имущество коррупционеров

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что у лиц, осужденных за взяточничество, необходимо изымать личное имущество.

Глава ведомства предлагает вернуть статью об обязательной конфискации в статью 44 УК РФ. По мнению Бастрыкина, судьи могут и сейчас включать в приговор конфискацию личного имущества, однако часто не делают этого, поскольку этот пункт необязателен.