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Источник Правда.Ру

Глава СК России предложил конфисковывать имущество коррупционеров

Силовые структуры » ФСБ print

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что у лиц, осужденных за взяточничество, необходимо изымать личное имущество.

Глава ведомства предлагает вернуть статью об обязательной конфискации в статью 44 УК РФ. По мнению Бастрыкина, судьи могут и сейчас включать в приговор конфискацию личного имущества, однако часто не делают этого, поскольку этот пункт необязателен.

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Темы ук рф взятка бастрыкин коррупция конфискация
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