Пресс-служба МВД сообщила об окончании служебной проверки из-за дела журналиста Ивана Голунова. Итогом проверки стало увольнение четырех сотрудников полиции Западного административного округа Москвы.
Ранее в МВД отстранили пять сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Уволенными оказались три оперативника: Дмитрий Кожанов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, а также сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков Денис Коновалов.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.