Количество уклонистов сократилось в четыре раза с 2014 года - Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об итогам весенней призывной кампании на селекторном совещании 16 июля. Министр отметил, что плановые показатели были перевыполнены, поскольку за весенний период на службу в ВС РФ было направлено 135 тысяч призывников.

По словам Сергея Шойгу, все мероприятия по призыву молодых людей в ряды армии России проводились максимально открыто с привлечением различных общественных организаций.

Глава Минобороны подчеркнул, что за последние пять лет число лиц, уклоняющихся от службы в армии уменьшилось в четыре раза. Также ведомство отмечает повышение интереса к армии среди выпускников средне-профессиональных и высших учебных учреждений.