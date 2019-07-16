Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об итогам весенней призывной кампании на селекторном совещании 16 июля. Министр отметил, что плановые показатели были перевыполнены, поскольку за весенний период на службу в ВС РФ было направлено 135 тысяч призывников.
По словам Сергея Шойгу, все мероприятия по призыву молодых людей в ряды армии России проводились максимально открыто с привлечением различных общественных организаций.
Глава Минобороны подчеркнул, что за последние пять лет число лиц, уклоняющихся от службы в армии уменьшилось в четыре раза. Также ведомство отмечает повышение интереса к армии среди выпускников средне-профессиональных и высших учебных учреждений.
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