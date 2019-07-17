НАТО случайно рассекретили расположение ядерного оружия в Европе

Член парламентской ассамблеи НАТО подготовил доклад, в котором нанесены на карту места дислокации ядерного оружия США в Европе. В докладе утверждается, что на территории Европы находится 150 американских ядерных бомб.

Ошибку допустил Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей. При подготовке доклада он сопроводил его спутниковыми снимками объектов, где находится ядерное оружие США. Примечательно, что Дей знал о публикации этого доклада в Сети. Документ был опубликован еще в апреле текущего года, однако вскоре его удалили из общего доступа.

Несмотря на удаление доклада из Сети, многие успели им завладеть. Например, бельгийское издание De Morgen, которое 16 июля опубликовало выдержки из доклада.