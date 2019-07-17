Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет полицейских правом выносить обязательное для исполнения предостережение. Эту инициативу внесла на рассмотрение группа депутатов из комитета ГД по безопасности, во главе с главой комитета Василием Писаревым.
Законопроект подразумевает внесение изменений в закон "О полиции", которые позволят сотруднику полиции вынести предостережение обязательное для исполнения, в случае, если планируется совершение административного или уголовного правонарушения.
По словам Василия Писарева, новая мера позволит сотрудникам полиции выполнять одну из своих главных задач - профилактику преступлений.
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