Заместитель главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Эллен Лорд провела брифинг, в ходе которого заявила, что Анкара недополучит порядка 9 миллиардов долларов инвестиций из-за прекращения сотрудничества по программе F-35.
По словам Лорд, отказ от возможности участвовать в программе повлияет и на экономические возможности Анкары. Помимо этого, Турция потеряет значительное количество рабочих мест.
Отмечается, что прекращение сотрудничества по F-35 с Турцией окажет минимальное влияние на программу в целом, а обязательства турецкой стороны будут переданы американским поставщикам. Кроме того, Лорд подчеркнула, что перенос производства из Турции обойдется Вашингтону в 500-600 миллионов долларов.
Напомним, что Турция заключила контракт с Россией о поставках зенитных ракетных комплексов С-400. Из-за этого в США заявили, что прекратят продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35, поскольку нельзя допустить совместного использования российских ракетных систем и американских боевых самолетов.
Фото: Pravda.Ru
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