Прокурор ЯНАО покидает свой пост

Стало известно, что прокурора ЯНАО Александра Герасименко, который принимал участие в рыбалке на территории заповедника "Таймырский" , увольняют с должности, которую он занимал в течение 11 лет.
«Не знаю, догадаются ли в Салехарде отлить памятную медаль «За освобождение Ямала» и вручить Герасименко... Вручили же Герасименко медаль «За борьбу с браконьерством» вскоре после рыбалки в заповеднике, из охраняемых ЮНЕСКО... После вылова краснокнижного арктического гольца... Пишет по этому поводу журналист и блогер Ирек Муртазин.
На должность прокурора ЯНАО, которую 11 лет занимал Александр Герасименко, уже согласован другой прокурор. А Герасименко, как сообщают СМИ, предложили должность уральского транспортного прокурора.
Блогер любопытствует: "Мне вот интересно, кремлевские кадровики в курсе, что «главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке уже направлялись материалы на Александра Герасименко?».
Первый повод для обращения был связан с заявлением ямальского предпринимателя Олега Ситникова о возбуждении против прокурора уголовного дела по статье 169 УК РФ - за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. По данному заявлению проводилась специальная проверка по личному указанию генпрокурора Чайки, и факт незаконных действий окружного прокурора в отношении предпринимателя зафиксирован документально. Ямальский суд также подтвердил признаки преступления в действиях Герасименко, обязав Следственный комитет провести проверку.
Что касается второго повода, то Бастрыкину были направлены результаты проверки ФСБ по обстоятельствам утечки из подведомственного Герасименко надзорного органа документов с грифом «совершенно секретно». Бумаги за подписью заместителя Генпрокурора РФ Виктора Гриня были разосланы в региональные надзорные органы, но стали достоянием СМИ» (подробности здесь). Фотография Александра Герасименко на рыбалке в заповеднике отсюда
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