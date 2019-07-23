Глава Управления национальной безопасности южнокорейской республики Чунг Юй Ен направил ноту протеста секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву в связи с нарушением границ воздушного пространства Южной Кореи российскими самолетами.
Южнокорейская сторона попросила Патрушева дать правовую оценку действиям российских пилотов, а также принять соответствующие меры наказания виновных.
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