Глава Управления национальной безопасности южнокорейской республики Чунг Юй Ен направил ноту протеста секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву в связи с нарушением границ воздушного пространства Южной Кореи российскими самолетами.

Южнокорейская сторона попросила Патрушева дать правовую оценку действиям российских пилотов, а также принять соответствующие меры наказания виновных.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...