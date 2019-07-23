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Источник Правда.Ру

Стали известные новые детали гибели АПЛ ''Лошарик''

Силовые структуры » Министерство обороны print

Участники расследования, которые занимаются установлением подробностей трагедии на атомной подводной лодке "Лошарик", рассказали, что моряки-подводники, погибшие на секретной подлодке, не только погибли не сразу, но и около часа боролись за то, чтобы чтобы подлодка выжила в условиях сильнейшего пожара. Отмечается, что подводники вполне могли покинуть судно, однако не стали этого делать. Позже на субмарине взорвалась батарея.

Специалисты представили картину аварии на "Лошарике". Судя по предоставленным данным, задымление в аккумуляторном отсеке началось вечером первого июля, после выхода субмарины на полигон, расположенный в Баренцевом море, где АС-31 должна была состыковаться с подлодкой-носителем "Подмосковье". Источник отмечает, что к задымлению при высоких токах батареи могли привести даже самые незначительные повреждения.

Стоит отметить, что любое задымление, возникшее на подводной лодке, считается возгоранием.

В самом начале, когда задымление только началось, жизням экипажа ничего не угрожало — они могли эвакуироваться на "Подмосковье". Помимо этого, каждый член команды имел ПДУ-3 (портативное дыхательное устройство) — оно может активно работать порядка двадцати минут, даже если задымление стало бы очень сильным.

Однако в Военно-морском флоте России есть "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок", которое относится и к глубоководникам. Данное руководство обязывает членов экипажа находиться в отсеке, в котором возник пожар, и стараться спасти судно. Самовольное оставление загоревшегося отсека будет рассматриваться как уголовное преступление.

Командующий подлодкой сообщил о возгорании экипажу "Подмосковья", после чего отдал приказ осуществить проверку ПДУ и отправиться на носитель членам команды, которые не должны принимать участие в борьбе за живучесть "Лошарика". С борта АС-31 вышли шестеро подводников, но на борту остались десять офицеров. Как сообщает российское издание "Коммерсант", командовал экипажем во время перехода на носитель капитан первого ранга Константин Сомов. Ранее говорилось о том, что руководил процессом Денис Долонский.

За один час борьбы с возникшим пожаром в условиях нулевой видимости, члены экипажа использовали все имеющиеся средства, которые должны были помочь в борьбе с огнем — огнетушители, пеногенераторы и системы объемного пожаротушения ЛОХ. Со временем моряки, оставшиеся бороться с огнем, использовали все ПДУ, после чего начали пользоваться шланговыми дыхательными аппаратами. Командир АС-31 запросил разрешение на эвакуацию лишь тогда, когда члены экипажа уже начинали терять сознание.

Во время эвакуации, когда люк между подлодками был задраен, на "Лошарике" прогремел взрыв аккумуляторной батареи. В результате погибли все десять оставшихся на АС-31 офицеров и четыре офицера, которых прислали оказать помощь подводникам. Стоит подчеркнуть, что погибшие являлись элитой среди подводников, а двое и вовсе носили звание Героев России.

Однако следствие выдвигает три основные версии: сбой в работе оборудования, ошибки членов экипажа и злонамеренное воздействие.

На данный момент следствие занимается детальным изучением литиевой батареи АС-31 и ее производителя. В "Коммерсанте" подтвердили ранее распространенную информацию о том, что батарея была сделана компанией "Ригель". Уже сейчас участникам расследования удалось узнать, что испытания батареи проходили без участия представителей Министерства обороны РФ.

Отдельно рассматривается эффективность и надежность применения литиевых батарей на подлодках — отмечается, что такие аккумуляторы склонны к самовозгоранию и могут гореть даже без доступа кислорода.

Заметим, что при СССР на подводных лодках использовали крайне дорогостоящие, недолговечные и емкие серебряно-цинковые батареи, но они были пожаробезопасными. И именно такие аккумуляторы были установлены изначально на АС-31 до модернизации, которая прошла в 2016 году.

Трагедия, которая произошла на подводной лодке "Лошарик", не только унесла жизни офицеров, но и подняла один очень важный вопрос — действительно ли жизнь подлодки важнее жизни людей? Замена субмарины АС-31 обошлась бы почти в один миллиард долларов, но это ли цена жизней погибших моряков, которые являлись элитой среди российских подводников?

Фото: Pravda.Ru

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