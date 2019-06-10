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Источник Правда.Ру

Боевые действия в Триполи унесли жизни более 650 человек

Силовые структуры » Министерство обороны print

В официальном Twitter-аккаунте ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) были опубликованы данные о том, что вооруженный конфликт рядом со столицей Ливии унес жизни по меньшей мере 653 человек. Кроме того, среди погибших есть не только военнослужащие, но и мирные жители — 43 человека.

Отмечается, что первые вооруженные столкновения начались 4 апреля этого года. Количество раненых достигло отметки в 3547 человек, из которых 126 — это гражданские лица. Помимо этого, представители ВОЗ заявили, что трое сотрудников организации на прошлой неделе были ранены в Триполи.

Напомним, что в 2011 году был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого на территории государства начались вооруженные столкновения между бойцами различных группировок.

На данный момент в Ливии царит двоевластие. В расположенном на востоке городе Тобрук правит парламент, который был избран гражданами. А ливийскую столицу контролирует Правительство национального согласия, которое возглавляет Фаез ас-Саррадж. Стоит отметить, что ПНС было создано при активном участии ООН и стран Европы.

На данный момент армия Халифы Хафтара, который 4 апреля заявил о необходимости наступления на ливийскую столицу "для освобождения от террористов", принимает участие в вооруженных столкновениях в пригородах Триполи, пытаясь захватить контроль над городом.

Фото: Pravda.Ru

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