Сирийское арабское информационное агентство SANA опубликовало информацию о том, что боевые самолеты, принадлежащие коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки, нанесли авиаудар по одной из сирийских деревень. Отмечается, что речь идет о населенным пункте Аль-Зер, который расположен на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор.
По информации издания, местные средства массовой информации начали распространять данные о погибших и раненых в результате налета, организованного Вашингтоном.
Стоит отметить, что такие заявления публикуются уже не в первый раз. Например, в марте 2019 года в сирийских СМИ писали о том, что из-за атаки, организованной международной коалицией во главе с американским правительством, погибли десять гражданских лиц, а еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что тогда коалиция под руководством Вашингтона нанесла удар по населенному пункту Аль-Багуз, который находится на юго-востоке провинции.
Фото: Pravda.Ru
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