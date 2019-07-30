СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля

Пресс-служба управления Следственного комитета по городу Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков в Москве 27 июля. Также СК РФ возбудил три уголовных дела из-за применения насилия к представителям власти.

Следствие установило, что организаторы несогласованного митинга открыто призывали пользователей соцсетей принять участие в незаконном мероприятии. Более того, организаторы допускали возникновение массовых беспорядков. Из-за беспорядков было частично нарушено движения транспорта на Садовом кольце, протестующие игнорировали предупреждения правоохранителей, намеренно нарушали общественный порядок и прорывали полицейские оцепления.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.

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