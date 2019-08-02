Сотрудники ФСБ России во Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области задержали участников террористической ячейки, которые планировали напасть на войсковую часть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Организатор преступной группы планировал при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны", - отмечают силовики.
Руководил ячейкой 20-летний житель Владимирской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ и МВД России предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане. По подозрению в подготовке взрывов были задержаны два гражданина России.
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