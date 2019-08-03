В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня

В Корейской Народно-Демократической Республике прошли очередные испытания реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.

Об этом сообщает информационное агентство Северной Кореи.

Согласно предоставленной информации, испытания прошли в ночь со 2 на 3 августа. Целью испытаний была проверка летных характеристик обуздания высоты, способности управления орбитой и точности поражения цели.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Кем Чен Ын лично руководил испытаниями с наблюдательного пункта, сообщает информационное агентство Северной Кореи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что границе Китайской народной республики и Северной Кореи зарегистрированы подземные толчки.

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