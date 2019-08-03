В Корейской Народно-Демократической Республике прошли очередные испытания реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Об этом сообщает информационное агентство Северной Кореи.
Согласно предоставленной информации, испытания прошли в ночь со 2 на 3 августа. Целью испытаний была проверка летных характеристик обуздания высоты, способности управления орбитой и точности поражения цели.
Глава Корейской Народно-Демократической Республики Кем Чен Ын лично руководил испытаниями с наблюдательного пункта, сообщает информационное агентство Северной Кореи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что границе Китайской народной республики и Северной Кореи зарегистрированы подземные толчки.
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