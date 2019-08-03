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Минобороны РФ: самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири

Силовые структуры print

Военно-транспортные самолеты Ил-76 сегодня утром возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Каждый Ил-76, отметили специалисты, несет в себе по 42 тонны воды.

Всего в тушении пожаров в Красноярском крае в данный момент участвуют сразу шесть военно-транспортных самолетов.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что сегодня, 3 августа, Ил-76 в общей сложности сбросят 840 тонн воды.

Помимо этого, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, на очаги возгорания в Красноярском крае и Иркутской области будет сброшено 550 тонн воды с 10 вертолетов Ми-8.

Напомним, что в Сибири этим летом горят миллионы гектаров леса. Причинами возгорания считаются сухие грозы, жара и отсутствие дождей.

Отметим, что восстановление леса, по оценкам экспертов, займет порядка 60 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лесные пожары, предупредил бывший чемпион UFC Олег Тактаров, могут перерасти в самые настоящие народные волнения.

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Темы ми-8 ил-76 армия пожары сибирь россия минобороны
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