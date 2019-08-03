Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот

Силовые структуры » Министерство обороны print

Парад на День Военно-Морского флота отразил стремительно меняющийся облик флота Российской Федерации.

Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

На параде, напоминают авторы материала, отсутствовали большие количества крупных кораблей, но были представлены гибкие и малые суда. Можно сделать вывод, рассуждают эксперты, что Россия делает ставку на флот быстрого реагирования.

Не было на мероприятии, например, указывают журналисты, крейсера "Петр Великий" — крупнейшего в мире надводного военного корабля.

Отсутствовал и "престарелый и проблемный" "Адмирал Кузнецов" — в данный момент судно находится на капитальном ремонте, напоминают авторы материала.

Новые российские корабли на ежегодном Дне ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает The National Interest, подтвердили, что российский флот "на всех парусах" движется к выполнению своей масштабной программы по модернизации.

На то, что Российская Федерация делает ставку на флот быстрого реагирования, пишут авторы материала, указывают и слова действующего президента России Владимира Путина на выступлении во время Дня ВМФ. Глава государства, указывает The National Interest, упомянул о новой линейке российских малых ракетных кораблей.

Российская Федерация, пишут авторы материала, списала "часть своего советского морского наследия" и встала на путь масштабной модернизации флота.

Напомним, что День Военно-Морского флота в России отмечается 28 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest рассказало о "штанах" и "каруселях" — российских тактиках ведения танкового боя.

Читайте также:

Самые загадочные катастрофы в истории ВМФ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы сша вмф флот море армия война россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Как Россия выращивает новых "власовцев"
Мнение
Хочу квартиру - с чего начать и что выбрать?
Цветы и растения
Чабрец: посадка и уход
Новости Все >
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
Эксперт: спелый арбуз имеет ярко выраженный рисунок и засохший хвостик
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Петербург стал лидером страны по количеству психических расстройств
Минобороны РФ: самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Трамп: мешавшая отношениям США и РФ "охота на ведьм" мертва
Месси отстранен от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
Хоккейный тренер сравнил игроков из России с нефтью и С-400
Зарплата Зеленского за июнь текущего года составила 28 тысяч гривен
Последние материалы
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
Как Россия выращивает новых "власовцев"
Эксперт: спелый арбуз имеет ярко выраженный рисунок и засохший хвостик
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Петербург стал лидером страны по количеству психических расстройств
Минобороны РФ: самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Хочу квартиру - с чего начать и что выбрать?
Чабрец: посадка и уход
Как ускорить метаболизм – советы экспертов
Трамп: мешавшая отношениям США и РФ "охота на ведьм" мертва
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Новости Украины
Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Политика. Новости и аналитика
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Общество
Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу

Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.

Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Происшествия
Медведев поручил проверить версию о поджогах леса в Сибири
Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14 Владимир Губарев
Комментарии
Российский политолог о Зеленском: "Мальчишку выдернули с одной сцены и поставили на другую"
Призрак бродит по России - призрак Сталина
Призрак бродит по России - призрак Сталина
Призрак бродит по России - призрак Сталина
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Травмы головы наносят вред умственным способностям
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
Муниципальный политический кризис приходит в Подмосковье
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Жизнь в капсуле: как живут люди на 9 квадратных метрах
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Прокурор настаивает на 6 месяцах заключения рэпера A$AP Rocky
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Ответ на задачу о яблоках, бананах и кокосах
Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло
История и современность
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Минобороны РФ: самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Минобороны РФ: самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
Фотогалереи
Как защитить авто от угона 5 Фото Как защитить авто от угона
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Как расползлись Рюриковичи 7 Фото Как расползлись Рюриковичи
Магия - наука будущего 9 Фото Магия - наука будущего
Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид 8 Фото Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид
Домашнее
Девять продуктов, которыми нельзя кормить ребенка
Бороться с устойчивостью к антибиотикам нужно на локальном уровне
Подсказки для первой прогулки малыша
Эксперты из Швейцарии рассказали о существовании неизвестных вкусов
Врач-диетолог рассказал о лучших видах активности для похудения
Грипп: как распространяется и как не заразиться
Эксперт рассказала об основных ошибках в питании российских семей
Исследователи: витамин A защищает организм от рака кожи
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Московские врачи вернули пациентке голос с помощью ее жировых клеток
Московские врачи вернули пациентке голос с помощью ее жировых клеток
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Как выбрать солнцезащитный крем
Как выбрать солнцезащитный крем
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Российские женщины усомнились в своей красоте
Российские женщины усомнились в своей красоте
Как оформить кухню в белом цвете
Как оформить кухню в белом цвете
Что надо знать о жидких обоях
Что надо знать о жидких обоях
Забавные фото
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ