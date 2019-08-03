National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот

Парад на День Военно-Морского флота отразил стремительно меняющийся облик флота Российской Федерации.

Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

На параде, напоминают авторы материала, отсутствовали большие количества крупных кораблей, но были представлены гибкие и малые суда. Можно сделать вывод, рассуждают эксперты, что Россия делает ставку на флот быстрого реагирования.

Не было на мероприятии, например, указывают журналисты, крейсера "Петр Великий" — крупнейшего в мире надводного военного корабля.

Отсутствовал и "престарелый и проблемный" "Адмирал Кузнецов" — в данный момент судно находится на капитальном ремонте, напоминают авторы материала.

Новые российские корабли на ежегодном Дне ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает The National Interest, подтвердили, что российский флот "на всех парусах" движется к выполнению своей масштабной программы по модернизации.

На то, что Российская Федерация делает ставку на флот быстрого реагирования, пишут авторы материала, указывают и слова действующего президента России Владимира Путина на выступлении во время Дня ВМФ. Глава государства, указывает The National Interest, упомянул о новой линейке российских малых ракетных кораблей.

Российская Федерация, пишут авторы материала, списала "часть своего советского морского наследия" и встала на путь масштабной модернизации флота.

Напомним, что День Военно-Морского флота в России отмечается 28 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest рассказало о "штанах" и "каруселях" — российских тактиках ведения танкового боя.

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