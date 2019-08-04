Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя танка Т-80.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
В рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх-2019 танкисты, используя тепло, исходящее от двигателя танка, приготовили кофе в турке и яичницу, сообщает российское оборонное ведомства.
Помимо российских военнослужащих в турнире принимают участие граждане Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Иордании, Камбоджи и Мозамбика. Мероприятие пройдет на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.
Ранее военный эксперт из Соединенных Штатов Америки составил список особенностей российских танков Т-72, Т-80 и Т-90.
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