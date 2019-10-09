Пистолет охранников Адольфа Гитлера

Первые лица государства - важные персоны. В XX веке таким «лицом» был Адольф Гитлер. Специально для его охраны в 1944-1945 разрабатывали уникальный пистолет Luger P08 «Nachtpistole».
Отличие от Luger армейского образца
Стоить отметить что не все придерживаются точки зрения про «охрану». Некоторые считают, что это простое, стандартное улучшение Luger.
1. Небольшого размера, удобный, легкий и что важно за счет этого его легко можно спрятать от ненужных взглядов;
2. Есть фонарик. Причем достаточно интересный он работает от тепла, которое исходит от руки человека (стоило только снять его с предохранителя) это его и плюс, и минус одновременно;
3. Калибр патрона 7,65, а не 9 как у армейского (эго расширили позже). Это может вывести на мысль о том, что данная модель появилась раньше 40 - х годов XX века.
Интересные факты
Фото: buzzinglives.com
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.