Пистолет охранников Адольфа Гитлера

Первые лица государства - важные персоны. В XX веке таким «лицом» был Адольф Гитлер. Специально для его охраны в 1944-1945 разрабатывали уникальный пистолет Luger P08 «Nachtpistole».

Отличие от Luger армейского образца

Стоить отметить что не все придерживаются точки зрения про «охрану». Некоторые считают, что это простое, стандартное улучшение Luger.

1. Небольшого размера, удобный, легкий и что важно за счет этого его легко можно спрятать от ненужных взглядов;

2. Есть фонарик. Причем достаточно интересный он работает от тепла, которое исходит от руки человека (стоило только снять его с предохранителя) это его и плюс, и минус одновременно;

3. Калибр патрона 7,65, а не 9 как у армейского (эго расширили позже). Это может вывести на мысль о том, что данная модель появилась раньше 40 - х годов XX века.

Интересные факты

Во всем мире на сегодняшний момент их 2. Один в музее войны Германии, а его «брат» в частной коллекции (причем продан он был за 184 тыс. долларов в 2012 году);

Полный разбор пистолета очень четко и емко описан в книге Питера Хоффмана «Личная безопасность Гитлера».

Фото: buzzinglives.com