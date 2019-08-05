Российской сборной, принимающей участие в конкурсе "Танковый биатлон-2019", удалось побить рекорд, который был установлен в 2017 году. Об этом рассказал руководитель Главного управления боевой подготовки ВС Российской Федерации Иван Бувальцев.
Напомним, что состязание проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). На первом этапе команда из России соревновалась со сборными Армении, Ирана и Киргизии.
По словам Бувальцева, экипаж российского танка выполнил поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, тогда как в 2017 году это время составило 19 минут 10 секунд. Генерал-полковник отметил, что "в спину сборной России дышит команда Армении", а все самое интересное ждет зрителей впереди.
Ранее сообщалось, что Армейские международные игры будут проходить уже в пятый раз. Соревнования проводятся на территории десяти стран: Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы пояснили, что всего ожидается участие порядка 6 000 военных из армий тридцати государства. Финал конкурса будет проходить в период с 3 по 17 августа.
Фото: Pravda.Ru
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