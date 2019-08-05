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Bild: ВВС Германии испытывают острую нехватку самолетов

Силовые структуры » Министерство обороны print

Военно-воздушные силы Германии сегодня испытывают острую нехватку самолетов для подготовки военных летчиков.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Авторы материала ссылаются на некие закрытые данные правительства Германии.

Так, сообщает Bild, по меньшей мере 42% летчиков ВВС Германии проводят слишком мало времени в воздухе. Тем самым они, указывают авторы материала, нарушают основные предписания Североатлантического альянса.

Эксперты НАТО, напоминают в Bild, рекомендуют летчиком практиковаться по 180 часов в год.

Ранее американское аналитическое издание Business Insider поставило Германию на пятую строчку рейтинга сильнейших армий Европы.

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