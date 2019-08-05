Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Призыв был опубликован сегодня, 5 августа, на официальном сайте российского дипломатического ведомства.
В МИД РФ отметили, что обращаются к странам ООН в связи с недавней презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции. По словам российских дипломатов, в документе есть сразу несколько положений, вызывающих большие вопрос к Парижу.
В сообщении МИД РФ говорится о том, что Франция стала вторым государством мира, которое официально признала возможность вооруженного конфликта в космическом пространстве.
Отметим, что первым таким государством считаются Соединенные Штаты Америки.
Напомним, что в июле текущего года действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании космического военного командования в рамках военно-воздушных сил страны. "Большое космическое командование", пообещал глава государства, будет создано уже в сентябре этого года.
Ранее Министерство обороны США заявило, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое угрожает уничтожением американским космическим спутникам.
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