МИД РФ призвало страны ООН не допускать милитаризацию космоса

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.

Призыв был опубликован сегодня, 5 августа, на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД РФ отметили, что обращаются к странам ООН в связи с недавней презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции. По словам российских дипломатов, в документе есть сразу несколько положений, вызывающих большие вопрос к Парижу.

В сообщении МИД РФ говорится о том, что Франция стала вторым государством мира, которое официально признала возможность вооруженного конфликта в космическом пространстве.

Отметим, что первым таким государством считаются Соединенные Штаты Америки.

Напомним, что в июле текущего года действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании космического военного командования в рамках военно-воздушных сил страны. "Большое космическое командование", пообещал глава государства, будет создано уже в сентябре этого года.

Ранее Министерство обороны США заявило, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое угрожает уничтожением американским космическим спутникам.

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