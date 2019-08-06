При ФСБ работает Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который недавно был включен в Координационный центр доменов - организацию, в которой состоят все регистраторы доменных имен. Это позволит силовикам требовать от регистраторов разделегирования доменных имен.
Таким образом ведомство планирует бороться с сайтами, которые нарушают законодательство. Изымая доменное имея у сайта, к нему фактически перекрывается доступ. Представители Координационного центра доменов сообщили, что ФСБ будет заниматься мониторингом фишинговых ресурсов, а также выявлять источники вредоносного программного обеспечения.
Примечательно, что для разделегирования доменного имени не нужно разрешение суда, поэтому этот процесс значительно быстрее позволит блокировать вредоносные сайты.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскомнадзор потребовал у VPN-сервисов блокировать запрещенные в РФ сайты. Предписания получили NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Ранее таких требований эти сервисам не направлялось. Два из них, ExpressVPN и TorGuard, еще при вступлении закона в силу заявляли об отказе его исполнять.
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