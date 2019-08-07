В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в убийстве знаменитого шансонье.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Как пишет, например, издание "Твериград", сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводили в присутствии подозреваемого следственные мероприятия.
Родственники Михаила Круга сообщают, что следователи накануне визита попросили их убрать в доме все острые предметы. Примечательно, что им неизвестно, какие именно следственные эксперименты проводили сотрудники Следкома РФ — близкие шансонье во время следственных мероприятий находились в другой комнате.
По словам родственников шансонье, мужчина, которого привезли стражи правопорядка, им не знаком.
Напомним, что Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление остается нераскрытым по сей день.
Ранее сообщалось, что российские школьники разучивают на уроках песни знаменитого шансонье.
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