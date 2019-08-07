Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве

Силовые структуры » МВД print

В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в убийстве знаменитого шансонье.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как пишет, например, издание "Твериград", сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводили в присутствии подозреваемого следственные мероприятия.

Родственники Михаила Круга сообщают, что следователи накануне визита попросили их убрать в доме все острые предметы. Примечательно, что им неизвестно, какие именно следственные эксперименты проводили сотрудники Следкома РФ — близкие шансонье во время следственных мероприятий находились в другой комнате.

По словам родственников шансонье, мужчина, которого привезли стражи правопорядка, им не знаком.

Напомним, что Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление остается нераскрытым по сей день.

Ранее сообщалось, что российские школьники разучивают на уроках песни знаменитого шансонье.

Читайте также: 

Сын "короля шансона" Круга стал капитаном полиции.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы круг тверь песня шансон музыка полиция михаил круг
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Власть
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Полезно знать
Первые письмена были секретным кодом
Новости Все >
"Левада-центр": половина москвичей довольны работой Собянина
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
Опрос: треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Посол США в РФ направил Трампу просьбу освободить его от должности
За выборами в Ингушетии будет следить межведомственная рабочая группа
Зеленский призвал экстренно созвать "нормандскую четверку"
Пьяный актер из "Интернов" и "Кухни" ввязался в драку московском метро
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Клуб Панарина продает самые дорогие абонементы в НХЛ
На Кубани создана группа по наблюдению за региональными выборами
Последние материалы
Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Опрос: треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Первые письмена были секретным кодом
Отпуск в Колумбии: роковые ошибки, которые можно избежать
Советы по заправке автомобиля новичкам и девушкам
Дошкольникам не хватает мелатонина
Использование песка для газонов
Историк: может ли быть независимым маленькое государство
Посол США в РФ направил Трампу просьбу освободить его от должности
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Экономика
Bild: ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию все еще под вопросом
Общество
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Игорь Буккер Первые письмена были секретным кодом Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко
Комментарии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
"Уральские авиалинии" повторят судьбу "ВИМ-Авиа"?
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Посол США в РФ направил Трампу просьбу освободить его от должности
В Киеве предложили ввести уголовное наказание за переговоры с РФ
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Украинский телеведущий допустил военный переворот на Украине
Около 6,3 тыс. наблюдателей зарегистрировано на выборы депутатов МГД
США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Как поднять "Комсомолец"? Пока это фантастика
Историк: может ли быть независимым маленькое государство
Пьяный актер из "Интернов" и "Кухни" ввязался в драку московском метро
Жириновский: возвеличивание Ленина недопустимо
История и современность
Как нацистский ученый Вернер фон Браун отправил США на Луну
Как нацистский ученый Вернер фон Браун отправил США на Луну
В Стокгольме обнаружен четырехсотлетний корабль
В Стокгольме обнаружен четырехсотлетний корабль
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
ФСБ получила право изымать доменные имена
ФСБ получила право изымать доменные имена
За четыре дня авиация Минобороны потушила 753 тыс. гектаров леса
За четыре дня авиация Минобороны потушила 753 тыс. гектаров леса
Авиация сбросила в районы пожаров в Сибири 1260 тонн воды
Авиация сбросила в районы пожаров в Сибири 1260 тонн воды
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
"Атака мертвецов": что происходило на самом деле
"Атака мертвецов": что происходило на самом деле
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Почему россиянам не позволена самооборона
Почему россиянам не позволена самооборона
Фотогалереи
Автомобили, которые лучше не покупать 5 Фото Автомобили, которые лучше не покупать
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Домашнее
Японские специалисты разработали робохвост для человека
Специалисты выяснили, как комнатные растения влияют на людей
В Роспотребнадзоре рассказали, с какими продуктами нельзя сочетать дыню
Нужно благодарить жизнь за каждый прожитый день
Современное мышление и язык возникли одновременно 70 тыс. лет назад
Врачи рассказали о каше, которая полезна для сердца и сосудов
Китайские врачи: старение организма начинается с пяток
Народные способы лечения ребенка от кашля
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
19-летняя британка узнала о своей беременности перед родами
19-летняя британка узнала о своей беременности перед родами
Американская диета
Американская диета
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Простые рецепты красоты для него и нее
Простые рецепты красоты для него и нее
На курорте "Роза Хутор" начнет работать еще один четырехзвездочный отель
На курорте "Роза Хутор" начнет работать еще один четырехзвездочный отель
Необычные светильники своими руками (часть 2)
Необычные светильники своими руками (часть 2)
Как оборудовать рабочее место в квартире-студии
Как оборудовать рабочее место в квартире-студии
Забавные фото
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ