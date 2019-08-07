СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве

В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в убийстве знаменитого шансонье.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как пишет, например, издание "Твериград", сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводили в присутствии подозреваемого следственные мероприятия.

Родственники Михаила Круга сообщают, что следователи накануне визита попросили их убрать в доме все острые предметы. Примечательно, что им неизвестно, какие именно следственные эксперименты проводили сотрудники Следкома РФ — близкие шансонье во время следственных мероприятий находились в другой комнате.

По словам родственников шансонье, мужчина, которого привезли стражи правопорядка, им не знаком.

Напомним, что Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление остается нераскрытым по сей день.

Ранее сообщалось, что российские школьники разучивают на уроках песни знаменитого шансонье.

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