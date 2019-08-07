Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией

В Южном военном округе Вооруженных сил Российской Федерации стартовали масштабные маневры авиации и сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба военно-административной единицы.

Примечательно, что участвующие в маневрах войска будут в основном сосредоточены у государственных границ с Грузией. В ходе учений авиация и силы ПВО проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крымского полуострова до Каспийского мора, а также от Абхазии до Астраханской области.

Данные маневры не анонсировались, но военные эксперты их ожидали. Дело в том, что Министерство обороны Российской Федерации реагирует на любые проходящие неподалеку от российских государственных границ учения Североатлантического альянса.

В данный же момент, отметим, на территории Грузии проходят учения НАТО Agile Spirit 2019. В маневрах альянса участвуют сразу 14 государств, большинство из которых являются членами организации.

Ровно половина солдат, находящихся на территории постсоветской республики, представляют Соединенные Штаты Америки.

Ранее эксперты сообщили, что отказ от истребителей советского производства грозит Военно-воздушным силам Польши острой нехваткой истребителей.

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