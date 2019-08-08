В армии России появятся спецподразделения антихакеров

Источник в российском Министерстве обороны рассказал о том, что в Вооруженных силах Российской Федерации появятся специальные подразделения, которые будут защищать "военный интернет".

Судя по предоставленной информации, сотрудники нового подразделения займутся поиском и нейтрализацией виртуальных угроз. Подчеркивается, что все необходимое программное обеспечение, призванное защитить локальные сети, уже было создано ранее. Также отмечается, что новая система сделает доступ к сети военных извне практически невозможным.

В Министерстве обороны пояснили, что службу в таких подразделениях будут проходить исключительно офицеры, имеющие соответствующие технические знания и специальное образование.

Ранее сообщалось, что ВС России заняты созданием суверенного интернета. Новая закрытая система обмена цифровой информацией получила название МТСС (мультисервисная транспортная сеть связи).

Фото: Pravda.Ru

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