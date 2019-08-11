National Interest: РФ уничтожит силы НАТО в Черном море за пару часов

Угроза столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в Черном море вполне реальна.

Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

Но российский флот, пишет специалист ВМС США, Лайл Голдстайн, уничтожит силы Североатлантического альянса в первые же часы конфликта.

Эксперт отметил, что вину за существующий на сегодняшний день высокий риск открытой вооруженной конфронтации несут Соединенные Штаты Америки. Вашингтон, поясняет свою позицию Лайл Голдстайн, планомерно продолжает повышать градус напряженности с Москвой.

США, указывает специалист, проводят учение с участием стран НАТО и Украины у самых границ России. В июле текущего года, напоминает Голдстайн, прошли, например, маневры Sea Breeze — 2019, в которых приняли участие порядка 20 стран Североатлантического альянса.

Опасность маневров подобного толка Соединенные Штаты Америки не осознают, посетовал Голдстайн.

Силы НАТО в Черном море в случае открытых военных действий не будут нести реальной военной ценности, уверен эксперт. Победа будет за Российской Федерацией, считает Голдстайн.

Не последнюю роль в победе РФ, по мнению специалиста, сыграет конвенция Монтре. Согласно ей, напоминает Голдстайн, авианосцы США не могут пройти через турецкие проливы. Если бы американские авианосцы все же прошли через пролив, прогнозирует эксперт, их все равно сразу же уничтожили бы российские подводные лодки, ракетные комплексы или же ракетные катера.

Ранее выяснилось, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации готовы отправиться на войну для защиты своей родины.

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