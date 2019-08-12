В российской армии созданы две роты в Сибири и на Дальнем Востоке оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Такие подразделения создаются для быстрого развертывания мобильной локальной сети в любой части России.
Подразделения были укомплектованы десятью автомобилями высокой проходимости "КамАЗ" со специальной аппаратурой. Такие машины были получены военными соединениями в Новосибирске и Хабаровске. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Благодаря мобильным ретрансляторам можно создать защищенную локальную сеть, которая будет покрывать местность в радиусе 30-40 километров. Оборудование будет подключаться к вышкам федеральных операторов сотовой связи.
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