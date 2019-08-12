Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

В городе Тулун состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих группировки Минобороны России, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих поблагодарили военнослужащих за оказание помощи местному населению, наиболее отличившимся из них были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Военные железнодорожники механизированного батальона железнодорожного соединения ЦВО восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна.

Для восстановления около 3-х км береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255 военные специалисты отсыпали около 25 тыс. кубических метров скального грунта, ширина защитного вала увеличена до 5 метров, высота до 4 метров.

Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.

Первые отряды военнослужащих ЦВО прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля с. г. Военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь населению, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду местным жителям, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой посёлки. Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы.

Всего военнослужащими ЦВО было изготовлено и доставлено населению города Тулун Иркутской области в около 16 тыс. буханок хлеба и 18 тыс. бутылок с питьевой водой. 12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита "А" около 4 тыс. жителей города, в том числе 580 детям. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них 8 в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, подвергшиеся затоплению, где была оказана первичная медико-санитарная помощь, организован и проведен консультативный прием населения врачами-специалистами (терапевт, травматолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, невролог).

Военнослужащие продолжили оказывать помощь и во время второй волны паводка.

Группировка военнослужащих Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области насчитывала около 1 тыс. человек, порядка 120 единиц военной и специальной техники.

Воинские подразделения, входившие в состав группировки ЦВО по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области, в ближайшее время совершат марши в пункты постоянной дислокации.

Фото: Pravda.Ru

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