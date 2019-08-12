Столичное управление МВД опровергло информацию о том, что журналистам удалось установить личность сотрудника, ударившего в живот девушку, задержанную в ходе митинга в Москве 10 августа.
"Информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - отмечают в полиции.
Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщил, что активистку Дарью Сосновскую в живот ударил сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Такую информацию журналистам передали коллеги полицейского.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту применения силы к задержанной. Пострадавшая девушка написала заявление в Следственный комитет на сотрудника, ударившего ее. Врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Следователям предстоит проверить, были ли в действиях полицейского признаки "превышения должностных полномочий".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в прошедшую субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг-концерт в поддержку так называемых "независимых кандидатов" в Мосгордуму, который посетило около 20 тысяч гостей.
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