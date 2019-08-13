Бойцы Росгвардии, которые занимаются охраной общественного порядка при проведении массовых митингов в Москве, обратились в Конституционный суд. Об этом сообщил "Собеседник".
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья. По его словам, из-за непонятных причин его позиция в очереди сместилась на 600 человек.
- Очередь непрозрачна. Узнать почему меня вдруг переместили и кого передо мной поставили нереально. Я живу в коммуналке с женой и детьми. Ситуация практически безнадежная. А самое главное, что так у всех моих сослуживцев. Терпения уже не хватает, - пояснил сотрудник Росгвардии, пожелавший остаться анонимным.
Согласно законодательству, сотрудник Росгвардии может получить жилье после 10 лет службы. Однако в законе есть фраза "в рамках предоставляемого финансирования". Из-за этого росгвардейцы подали иск в Конституционный суд, чтобы указать то, что закон не исполняется должным образом.
Сейчас финансирования Росгвардии хватает только на то, чтобы обеспечить 0,3% сотрудников и ветеранов жильем.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.