Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Бойцы Росгвардии, которые занимаются охраной общественного порядка при проведении массовых митингов в Москве, обратились в Конституционный суд. Об этом сообщил "Собеседник".

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья. По его словам, из-за непонятных причин его позиция в очереди сместилась на 600 человек.

- Очередь непрозрачна. Узнать почему меня вдруг переместили и кого передо мной поставили нереально. Я живу в коммуналке с женой и детьми. Ситуация практически безнадежная. А самое главное, что так у всех моих сослуживцев. Терпения уже не хватает, - пояснил сотрудник Росгвардии, пожелавший остаться анонимным.

Согласно законодательству, сотрудник Росгвардии может получить жилье после 10 лет службы. Однако в законе есть фраза "в рамках предоставляемого финансирования". Из-за этого росгвардейцы подали иск в Конституционный суд, чтобы указать то, что закон не исполняется должным образом.

Сейчас финансирования Росгвардии хватает только на то, чтобы обеспечить 0,3% сотрудников и ветеранов жильем.