Взрыв на полигоне под Архангельском позволил США многое узнать

На своей личной странице в социальной сети Twitter американский лидер Дональд Трамп разместил публикацию, в которой пояснил, что взрыв, который прогремел под Архангельском во время испытаний на военном полигоне, позволил Соединенным Штатам Америки о многом узнать.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у американской армии есть "более продвинутые" технологии. В опубликованном заявлении глава США говорит о российской крылатой ракете "Буревестник", которую в государствах военно-политического блока НАТО обозначили как Skyfall.

Также Дональд Трамп сказал, что взрыв, произошедший на военном полигоне, очень напугал мирных жителей, что очень "нехорошо".

Специалисты "Росатома" пояснили, что взрыв на территории полигона произошел в момент испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Отмечается, что к трагедии привело обычное "стечение обстоятельств", которое довольно часто происходит на испытаниях новых технологий.

Напомним, что взрыв на полигоне в Архангельской области прогремел 8 августа. В российском оборонном ведомстве рассказали о двух погибших, однако позже в "Росатоме" заявили о том, что погибли пять сотрудников корпорации.

Фото: Pravda.Ru

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