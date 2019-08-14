Представители Североатлантического альянса подтвердили информацию о том, что боевой самолет военно-политического блока НАТО действительно сближался с воздушным судном министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
По словам одного из чиновников альянса, все происходило в небе над Балтийским морем, однако в НАТО подчеркнули, что до сближения не имели данных о том, кто находился на борту российского самолета.
Отмечается, что как только была произведена идентификация самолета, истребитель Североатлантического альянса развернулся и направился в сторону своей базы.
Ранее сообщалось, что боевой самолет F-18, принадлежащий НАТО, пытался сблизиться с самолетом главы Министерства обороны РФ. Однако российский самолет сопровождался истребителями Су-27, которые не позволили воздушному судну альянса подойди близко.
Фото: Pravda.Ru
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