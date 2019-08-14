Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал на одной из радиостанций, что ведомство планирует в ближайшее время заняться увеличением государственной армии. В стране активно набирает обороты рекламная кампания "Стань солдатом Республики Польша".
Глава Минобороны поставил задачу подчиненным увеличить количество военнослужащих до 200 тысяч. Сейчас в польской армии служат около ста тысяч человек. Таким образом, военное ведомство планирует увеличить количество военнослужащих в два раза.
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