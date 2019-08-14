Осенью стартуют ремонтные работы "Лошарика"

Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказал, что ремонт атомной глубоководной станции "Лошарик" начнется осенью. Восстанавливать станцию будут в Центре судоремонта "Звёздочка" в Архангельской области.

По словам источника, сначала из станции откачают всю воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений. На основании анализа повреждений инженеры создадут технический проект, в котором укажут на необходимость конкретных восстановительных работ.

По предварительным оценкам, все радиоэлектронное оборудование, а также автоматика, навигация и системы жизнеобеспечения подлежат полной замене.