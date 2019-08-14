Недавно НАТО пережило стресс — для участия в Международных армейских играх в европейскую часть Российской Федерации прибыли бомбардировщики Китая.
Об этом пишет китайское интернет-издание Sohu.
Действующий президент РФ Владимир Путин, напоминают авторы материала, заявил тогда, что бомбардировщики КНР выступили отлично и выразил надежду, что такого сотрудничества между Россией и Китаем будет больше.
Североатлантический альянс, уверены в Sohu, боится, что Российская Федерация и Китайская народная республика совершат совместное воздушное патрулирование Европы.
НАТО, поясняют свою позицию авторы материала, "смертельно" боится стратегического патрулирования российских бомбардировщиков. Как только самолеты РФ появляются в небе над Европой или Северной Америкой, альянс поднимает в воздух свои истребители, напоминают в Sohu.
Если же воздушное патрулирование одной только Российской Федерации "наводит страх" на НАТО, то совместный вылет российских и китайских ВВС подействует на них еще сильнее, пишут авторы материала.
"При одной мысли об этом на лбах лидеров стран НАТО выступает пот", — смеются журналисты из Поднебесной.
Владимир Путин, уверены в Sohu, прекрасно это понимает. То, что Китай в перспективе может помочь Военно-воздушными силам РФ и дальше наводить страх на Запад, главу государства всецело и полностью устраивает, уверены авторы материала.
Ранее американское аналитическое издание Business Insider составило рейтинг сильнейших армий мира.
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