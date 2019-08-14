Сотрудники Следственного комитета РФ начали расследование дела 72-летнего жителя Кемеровской области. Его подозревают в покушении на двойное убийство. 24 года назад он скрылся от правосудия в тайге.
Однако недавно преступник поступил в городскую больницу Тулуна. Документов у него с собой не было, но он рассказал сотрудникам больницы свое имя и другую информацию. Медики занесли его данные в компьютер. Таким образом его обнаружили сотрудники полиции.
Примечательно, что все 24 года беглец вел отшельнический образ жизни. Обитал в тайге, охотился на дичь, которую иногда продавал местным жителям и туристам.
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