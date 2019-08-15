МВД: под упрощенное получение гражданства РФ попадают 3 млн украинцев

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала, что 3 миллиона украинцев могут упрощенно получить гражданство РФ в упрощенном формате.

Ранее Казакова уже сообщала, что жители Донбасса подали почти 60 тысяч заявок на получения гражданства России в упрощенном формате.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик. Среди необходимых документов значатся: документ удостоверяющий личность, документ о смене ФИО, документ о наличии второго гражданства, свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.

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